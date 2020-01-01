أخبار الانتقالات: أزمة جديدة في دفاع ليفربول ورونالدو يقترب من ناديه السابق

كريستيانو رونالدو يأخذ في الحسبان الابتعاد عن يوفنتوس، وربما يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يكون لم الشمل مع مانشستر يونايتد أمرًا مطروحًا، ولكن تم إلقاء فريق آخر يتمتع بصلات برتغالية قوية في هذا المزيج.

قال تروي ديني لاعب الولفز لـ talkSPORT: "أود أن أنظر أكثر إلى نادٍ مثل ولفرهامبتون مع المزيج البرتغالي - هذا ممكن أن ينجح، على أي حال من يحصل علبه سيضيف موهبة لا تصدق."