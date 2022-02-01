رونالدو: مبابي سيجني 50 مليون يورو، ليتني لحقت هذا الجيل!

كان البرازيلي رونالدو نازاريو واحدًا من بين أفضل المهاجمين في جيله، وربما أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وذلك بسبب الصفات العديدة التي كان يتمتع بها.

وكشف رونالدو في مقابلة مع كريستيان فييري نجم إنتر السابق عبر قناته على موقع "تويتش" عن تفضيلاته في كرة القدم حاليًا.

كما تحدث "الظاهرة" كذلك عن التقارير التي أكدت أن كيليان مبابي سيحصل على 50 مليون يورو سنويًا إذا ما انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم.

ماذا قال رونالدو؟

في البداية تحدث رونالدو عن رأيه في الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقال: "إنه غير عادي، يملك القوة والسرعة واللياقة البدنية".

وأضاف: "ميسي متعطش للأهداف، هو جيد خارج الملعب مثل كل لاعبي هذا الجيل، على عكسنا".

وتابع مبتسمًا: "أعتقد أنه إذا تواجد ميسي وكريستيانو رونالدو في جيلنا، فإنني كنت سأضاعف أهدافي".

من هو أفضل مهاجم حاليًا في العالم؟

ورد رونالدو على هذا السؤال بقوله: "في رأيي كريم بنزيما، لكن روبرت ليفاندوفسكي قريب جدًا".

وأضاف: "هالاند سيصبح قويًا جدًا، وربما حتى الرقم واحد، لكنه لا يملك تقنية الثنائي".

ماذا قال رونالدو عن مبابي؟

وتحدث "الظاهرة" عن كيليان مبابي بقوله: "إنه لاعب قوي للغاية، لديه تلك السرعة والبرود أمام المرمى، وهو ما سيقوده ليصبح الأفضل".

وأضاف ضاحكًا: "لقد قرأت الأخبار التي تقول إنه سيحصل على 50 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، يبدو أنني جئت في الجيل الخاطئ".

وقال مختتمًا تصريحاته: "تنمو صناعة كرة القدم بشكل كبير لدرجة أنه من العدل أن يحصل النجوم على أموال أكثر، إذا كان الأمر كذلك اليوم، فذلك لأن اللاعبين ألهموا الصناعة، مثلما فعلنا".

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