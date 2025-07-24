أسطورة مانشستر يونايتد يلوم رونالدو: "كان يجب أن يذهب إلى سيتي ولا أن يعود إلى أولد ترافورد"!

يعتقد أحد رموز نادي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو أخطأ بعودته إلى النادي، ويؤكد أنه كان عليه الانضمام إلى مانشستر سيتي.

بعد أن أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و 2009، عاد رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى أولد ترافورد لفترة ثانية كانت أقل نجاحًا. كان البرتغالي مرشحًا قويًا للانضمام إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2021، لكنه عاد في النهاية إلى الشياطين الحمر - وهو خطأ يعتبره اللاعب السابق جاري باليستر لم يكن قرارًا موفقًا من النجم البرتغالي.

قال المدافع الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد لـ Betvictor: "لن يُنسى كريستيانو رونالدو أبدًا لما فعله في فترة وجوده الأولى. لكنه رحل. في فترة وجوده الثانية، لم أعتقد أبدًا أن عودته في ذلك الوقت كانت فكرة جيدة. من بعيد، كان من الأفضل بكثير أن يوقع مع مانشستر سيتي، إذا كان مانشستر سيتي مهتمًا. أعتقد أنه كان سيحرز الكثير من الأهداف لمانشستر سيتي لو ذهب إلى هناك. أعتقد أنه اختار الوقت الخطأ للعودة إلى مانشستر يونايتد. كان من المؤكد أن العودة إلى النادي الذي أحب اللعب فيه ستكون مؤثرة للغاية. لكننا لم نكن الفريق المثالي لكريستيانو. لم نكن جيدين بما يكفي، ولم نكن لنصنع له الفرص، لأنه لاعب يلعب في منطقة الجزاء ويظهر فيه. كان مانشستر سيتي سيضعه في تلك المناطق وكان سيحرز الأهداف. كنا بحاجة إلى المزيد من كريستيانو في مانشستر يونايتد ولا أعتقد أنه كان قادراً على الجري كما فعل. أعتقد ببساطة أن عودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد لم تكن في الوقت المناسب، وربما أضرت بسمعته التي بناها. لكن بالنظر إلى النادي اليوم، يمكننا أن نفهم إحباطه في ذلك الوقت".

كان مانشستر يونايتد الذي غادره رونالدو في عام 2009 للانضمام إلى ريال مدريد مختلفًا تمامًا عن النادي الذي عاد إليه بعد 12 عامًا. فقد تلاشت هيمنة مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان نفوذه في تراجع واضح خلال الفترة الثانية التي قضاها اللاعب السابق في يوفنتوس.

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على الرغم من أنه سجل 27 هدفًا في 54 مباراة مع الشياطين الحمر، يمكن القول أن اللاعب المخضرم لم يكن الخيار الأفضل للفريق، وتم إنهاء عقده في نوفمبر 2022 بعد خلاف حاد مع المدرب آنذاك إريك تين هاج.

أنهى رونالدو، لاعب سبورتنج لشبونة السابق، البالغ من العمر 40 عامًا، التكهنات حول مستقبله في النصر بتوقيع عقد مربح لمدة عامين مع الفريق السعودي في الدوري السعودي الممتاز في وقت سابق من هذا الصيف. الآن، يكثف اللاعب الدولي البرتغالي استعداداته للموسم الجديد.