"رونالدو لم يقصد ضرب البليهي!".. النصر يفاجئ الهلال ويرد على اتحاد الكرة

كيف رد النصر على واقعة طرد رونالدو في مباراة الهلال؟

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وجهت إدارة شركة نادي النصر، إفادة بشأن تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة، في ديربي كأس السوبر السعودي، وحقيقة ضرب علي البليهي، مدافع الهلال.

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القائد البرتغالي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 86 من عمر مباراة الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بداعي استخدام الكوع وضرب المدافع علي البليهي، ما ينذر بتعرض اللاعب للإيقاف مباراتين، وغرامة قدرها 20 ألف ريال، بداعي استخدام "السلوك المشين".

وتلقى النصر خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للإفادة بشأن تصرف كريستيانو رونالدو، قبل إصدار القرار النهائي في الواقعة، والتي وصفها الحكم محمد الهويش، في تقريره عن المباراة، بأن قائد النصر ارتكب "سلوكًا مشينًا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة النصر، أفادت بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو، غير مستحقة، كما رفض النادي وصف الواقعة بـ"السلوك المشين"، مفيدًا بأن تصرف كريستيانو لا يتعدى كونه تنافسًا على الكرة.

وأوضح النصر أن رونالدو كان يبحث عن لعب الكرة بسرعة، لينفي استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء.

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ووفق لائحة كأس السوبر السعودي، فإنه في حالة تلقي لاعب بطاقة حمراء، وانتهاء مشوار الفريق في البطولة بعد المباراة التي شهدت الطرد، فإن اللاعب يتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة في أية بطولة رسمية، ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الفيحاء، المقررة في 19 أبريل، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، كما أن البرتغالي قد يغيب عن لقاء الخليج في 27 أبريل، بالجولة 29، حال ثبوت واقعة "السلوك المشين" وإيقاف اللاعب لمباراتين.

SHAHID