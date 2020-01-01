رونالدو: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة ولكنهم أجبروني

الظاهرة البرازيلية يكشف عن مفاجأة في رحيله عن البلوجرانا خلال 1997

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدو أنه لم يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال 1997.

ورحل الظاهرة رونالدو، عن الفريق الكتالوني خلال 1997، وانضم إلى صفوف إنتر الإيطالي.

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وفي عام 2018، كشف خوان جاسبارت رئيس برشلونة السابق في تصريحات خاصة لموقع جول، أن إنتر قدم عرضاً كبيراً بقيمة 28 مليون يورو وكان من الصعب رفضه.

ومن جانبه قال رونالدو في تصريحات خاصة لشبكة DAZN: "لقد وقعت على العقد الجديد في نهاية الموسم وذهبت مع منتخب بلادي".

وواصل: "ولكن بعد خمسة أيام اتصلوا بي وأخبروني أنه لا يمكن الاستمرار في تجديد العقد، الأمر لم يكن في يدي كنت أرغب في الاستمرار مع الفريق".

وعاد رونالدو إلى إسبانيا من جديد ولكن من بوابة ريال مدريد في 2002، بعد الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده.

وقال المهاجم البرازيلي عن فترته في ريال مدريد: "لعبت مع روبيرتو كارلوس مع منتخب البرازيل، وكان يخبرني عن ريال مدريد وقيمته، ولكن بعد سنوات كنت أرغب في رؤية ذلك بنفسي".

وأضاف: "عندما جئت إلى ريال مدريد وجدت الأمر كما أخبرني كارلوس وأكبر مما أتوقع، توقعات كبيرة ويضم أفضل اللاعبين في العالم".

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وأكمل: "حققنا الكثير من النجاحات، لقد كان جيلاً عظيماً وغيرنا طريقة الأعمال التجارية في كرة القدم".

وفي نهاية تصريحاته قال: "لا أستطيع أن أقول أي فترة كانت الأفضل لي، لقد استمتعت بهم جميعاً أحب كرة القدم وأحب ممارستها".