أومتيتي يغفو أثناء تحقيق الشرطة في واقعة سرقة منزله

نجم برشلونة صامويل أومتيتي ينام خلال تواجد الشرطة في منزله من أجل التحقيق في واقعة سرقته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة قد غفا في نوم عميق أثناء تواجد الشرطة في منزله.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الشرطة كانت تتواجد في منزل اللاعب من أجل التحقيق في سرقته التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ترك عناصر الشرطة تحقق وتبحث في البصمات وتقوم بعملها المعتد وقام بالنوم على أريكة في منزله.

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وكان منزل النجم الفرنسي قد تعرض للسرقة في الـ 14 من شهر سبتمبر بالعام الماضي عندما كان برشلونة يواجه نظيره فالنسيا في الدوري الإسباني.

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وغاب أومتيتي عن المشاركة في تلك المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها لكنه حضرها من المدرجات رفقة المصابين والموقوفين.

ولا يعد أومتيتي هو الوحيد ضمن نجوم برشلونة والدوري الإسباني الذي تعرض منزله للسرقة في أوقات المباريات، حيث تعرض زملائه سيميدو وأرتور وبيكيه لنفس الحادث.

جدير بالذكر أن كان قد بدأ في العودة للمشاركة مع برشلونة مؤخرًا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وظهر في 12 مباراة هذا الموسم بكل البطولات.