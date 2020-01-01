رونالدو لمارادونا: أنت الأفضل في التاريخ، بعدي

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي يهنيء دييجو أرماندو مارادونا بعيد ميلاده الـ 60.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بالتهنئة لأسطورة منتخب الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا بمناسبة عيد ميلاده الـ 60.

جاء هذا في مقطع فيديو بعث به رونالدو لمارادونا، ومازحه خلاله وقال له إنه الأفضل في العالم لكن بعد كريستيانو نفسه.

وقال رونالدو: "مرحبًا دييجو، كيف حالك؟ أنا أستمع لبعض الكومبيا، دعني اهنئك بعيد ميلادك الـ 60 وأن أتمنى لك الأفضل يا أخي".

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وأضاف: "أريد أن تسير أمورك على ما يرام طوال حياتك وأن تستمع بها دائمًا، أنت الرقم واحد لكن بعد البيتشو".

ويحتفل مارادونا اليوم بعيد ميلاده الـ 60 وخرج في تصريحات صحفية وتحدث عن عدة أمور من ضمنها تعامل برشلونة مع ميسي مؤخرًا.

وكان مارادونا قد سبق وأثنى على رونالدو في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، مؤكدًا أن ما قام به مع ليونيل ميسي لم يصل له أي لاعب آخر.

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جدير بالذكر أن مارادونا كان قد حقق لقب كأس العالم لمنتخب الأرجنتين في عام 1986 قبل أن يخسر النهائي في النسخة التالية أمام ألمانيا في إيطاليا.