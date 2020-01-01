مارادونا: أتمنى تكرار هدفي باليد، ولا يوجد لاعب وصل لنصف رونالدو وميسي

دييجو أرماندو مارادونا نجم فريق نابولي المعتزل يتحدث عن هدف "يد الرب"، وانتقاله الفاشل لمارسيليا ومكانة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

أكد دييجو أرماندو مارادونا نجم منتخب الأرجنتين الأسطوري أن المستوى الذي وصل له الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يمكن لأي لاعب الوصول حتى لنصفه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لنسخة خاصة من مجلة "فرانس فوتبول"، بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدارها لأول مرة.

وقال مارادونا: "رونالدو وميسي وميسي ورونالدو، بالنسبة لي هذا الثنائي أفضل من الجميع، لم أر أي شخص يقترب حتى منهما، لا يوجد أي لاعب حقق نصف ما حققاه".

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وأضاف عن فشل انضمامه لمارسيليا في 1989: "تواصلوا معي في تلك الفترة وقدموا لي ضعف الراتب الذي كنت أحصل عليه في نابولي".

وأردف: "رئيس نابولي أخبرني أننا لو حققنا الكأس الأوروبية أمام شتوتجارت سيتركني أرحل، بعد ذلك جاء رئيس مارسيليا والمدير الرياضي لإيطاليا للجلوس معي لمناقشة الأمر، ذهبت بعد ذلك لرئيس نابولي وقلت له شكرًا على تلك السنوات فتملص من كلماته ورفض رحيلي".

وأنهى حديثه بالتطرق للهدف الذي سجله بيده في شباك إنجلترا بكأس العالم وقال: "أحلم لو أنني أستطيع تسجيل هدفًا آخر في شباك الإنجليز، هذه المرة باليد اليمنى"، ثم أنفجر ضاحكًا.

جدير بالذكر أن كان قد حقق بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في ذلك العام واستمر معهم مارادونا لعامين بعدها قبل أن يرحل لإشبيلية.