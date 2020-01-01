رونالدو لاعب شهر يناير في الدوري الإيطالي

الأسطورة البرتغالية توهج خلال يناير مع السيدة العجوز

حصل كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس على جائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإيطالي.

رونالدو، ساهم مع فريقه خلال يناير الجاري، في الوصول لقمة السيري آ، بعدما شارك في أربع مباريات سجل خلالها سبعة أهداف.

وحقق اللاعب البرتغالي، الجائزة وفقاً للإحصائيات المقدمة من شركة Netco Sports، المتعاقدة مع رابطة الكالتشيو.

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ومن المنتظر أن يحصل لاعب يوفنتوس، على الجائزة يوم الأحد في ملعب أليانز ستاديوم، قبل مباراة فريقه أمام تورينو.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة فيورنتينا صباح الأحد، في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

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ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري، برصيد 51 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن رونالدو في الموسم الحالي، شارك خلال 26 مباراة سجل خلاها 20 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف في كافة المسابقات.