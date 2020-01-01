خاص | كوستا يشيد بجوارديولا ويختار الأفضل بين يوفنتوس وبايرن

الجناح البرازيلي السريع يتحدث حصرياً مع شبكة جول

تحدث دوجلاس كوستا، نجم يوفنتوس، عن ناديه الحالي ومزاملة كريستيانو رونالدو، وفريقه السابق بايرن ميونخ والدور الذي لعبه بيب جوارديولا في تطوره.

وانتقل كوستا إلى البيانكونيري من صفوف البافاري قبل قرابة ثلاثة أعوام مقابل 42 مليون يورو، ولكن يعاني من توالي الإصابات العضلية.

وقال البرازيلي مع "DAZN": "أحب الحياة في إيطاليا، تشبه البرازيل، اللغة والطعام مميزان، من الصعب أن أترك يوفنتوس، نحن مثل العائلة، هنا يوجد طموح".

المزيد من الفرق

وأكمل: "أتعلم الكثير من كريستيانو رونالدو، نملك لاعبين من الأفضل في العالم، هدفنا هو دوري الأبطال، ولهذا السبب أتيت هنا".

نبأ سعيد من تدريبات بايرن ميونخ

وعن فترته في بايرن: "جوارديولا صنع الفارق وتطورت معه، علمني اللعب في المكان الصحيح، اتصل بي وقال دوجلاس، نملك خطة لك لتطوير مشوارك، هل أنت معنا، وهل أنت جاهز لتعلم كرة القدم".

واستمر: "فترتي في بايرن كانت مع أحد أقوى الفرق فنياً التي لعبت بها، الوضع كذلك في يوفي أيضاً، نملك مجموعة رهيبة، ولكن في بايرن كان الجميع يعيش أفضل أوقاته".

وختم: "الجميع يطالبني بالعودة لجريميو، ولكن سأكون غالي الثمن عليهم، سأعود عندما لن تكلف تلك العودة الفريق الإفلاس، لن يحن بعد وقت نهاية مغامرتي الأوروبية".

وعاد كوستا في الأسابيع الأخيرة للمشاركة مع يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة التي أبعدته لقرابة الشهر عن الملاعب.