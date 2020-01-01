رونالدو غاضب في يوفنتوس ويتجاهل الجماهير

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس غاضب من نتيجة فريقه الأخيرة ضد هيلاس فيرونا ويتجاهل طلبات الجماهير منه.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يشعر بغضب كبير بسبب نتيجة مباراة فريقه الأخيرة ضد هيلاس فيرونا في الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النجم البرتغالي قد رفض النظر للجماهير أو إلتقاط الصور معهم بعد المباراة.

وكان فريق يوفنتوس قد تعرض للخسارة أمام نظيره هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي بهدفين لهدف.

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وتقدم كريستيانو للبيانكونيري في تلك المباراة من هدف رائع بذل فيه مجهودًا فرديًا كبيرًا وكان سببًا في تحطيمه لعدة أرقام قياسية.

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وأكد اللاعب البولندي فويتشيك شتشيسني حارس مرمى الفريق على غضب رونالدو في تصريحات صحفية تبعت مباراة السبت الماضي.

وقال شتشيسني: "بكل تأكيد كريستيانو رونالدو غاضب كما هو الحال بالنسبة للجميع هنا، خسارة ذلك النوع من المباريات ليست بالأمر الجيد بالنسبة لنا، وهو يقوم بكل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد فقد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مساء الأمس بعد فوز إنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهداف مقابل هدفين.