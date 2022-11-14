رونالدو عن وفاة مولوده: اللحظة الأصعب في حياتي ومانشستر يونايتد لم يدعمني

رونالدو يتحدث عن وفاة ابنه أثناء الولادة، مؤكدًا أنها كانت اللحظة الأصعب في حياته.

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي جانبًا عاطفيًا في شخصيته، عندما تحدث عن وفاة أحد أطفاله أثناء الولادة في أبريل الماضي.

رونالدو خرج بتصريحات صادمة خلال حواره المطول مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، هاجم خلالها إدارة مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاج، مؤكدًا أنه عاد إلى النادي بدافع الحب والعاطفة في المقام الأول. طالع التفاصيل

لكن بعيدًا عن كرة القدم، فإن رونالدو أظهر جانبه الهش وتحدث عن مأساة فقدان أحد طفليه التوأم أثناء الولادة، وقال: "لم أتوقع حدوث ذلك أبدًا، كانت من بين أصعب اللحظات في حياتي".

وقال رونالدو عن دعم جمهور ليفربول له، وغناء "لن تسير وحدك أبدًا" في الدقيقة السابعة في ملعب "أنفيلد" بعد الواقعة: "لم أتوقع رؤية ذلك أبدًا، حتى العائلة المالكة بعثوا رسالة تعزية شخصية لي".

واختتم: "لكن مانشستر يونايتد لم يُظهر أي تعاطف على الإطلاق ولم يدعمني خلال هذا الوقت العصيب".

علاوة على ذلك، اعترف رونالدو أنه خلال شهر يوليو دخلت ابنته بيلا إزميرالدا إلى المستشفى، وهو ما دفعه إلى البقاء معها الفترة أطول ومنعه من العودة إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد مع مانشستر، وبعد التشكيك في السبب وراء غيابه شعر رونالدو بالسوء والأذى من إدارة ناديه.