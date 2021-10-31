"رونالدو عبقري، ولا يحتاج للمشاركة في الضغط"

روي كين أسطورة مانشستر يونايتد يؤكد أن كريستيانو رونالدو ليس في حاجة للمشاركة في الضغط الجماعي على الخصوم.

أكد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد على عبقرية البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق الحالي وقدراته الفنية الهائلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، وتطرق خلالها للحديث عن الانتقادات التي يتلقاها رونالدو بعدم الضغط على الخصوم.

ما الذي قاله روي كين عن مستوى كريستيانو رونالدو؟

وقال كين: لا يوجد أي شكوك حول كريستيانو رونالدو، كان يجب على مانشستر يونايتد أن يوقع معه، هو لاعب ذكي وعلى المدى القصير سيعطينا عامًا أو عامين، لذلك هو معنا".

وأضاف: "هو واحد من أعظم اللاعبين الذين وطأت قدماه أرض الملعب، والجميع يستطيع أن يرى ذلك، لقد اعتدنا على هذا".

ما الذي قاله كين عن غياب رونالدو عن عملية الضغط على الخصم؟

وأردف: "لديه كافاني بجواره، وهو يشاركه في العبء الخاص به، فالجميع يعلم أن رونالدو لن يضغط، تلك ليست نقطة قوته".

وأكمل: "الجميع يقول أن الفرق الحديثة يجب أن يضغط كل عناصرها، لكن هذا ليس ضروري، أنظروا لهدفه الأول في توتنهام، جاء من أقل من نصف فرصة، أنه عبقري".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد قاد مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام بثلاثة أهداف، أحرز الأول منهم وصنع الثاني بنفسه.

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