صديقه: رونالدو سعيد في يوفنتوس ولا يفكر في الرحيل

تدرب في المنزل قبل القدوم للملعب

بضعة أسابيع قضاها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في الحجز المنزلي بمسقط رأسه في ماديرا، بعد توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، فكيف تبدو حالته البدنية بعد هذه الفترة؟

رونالدو عاد إلى ماديرا بعدما تضررت إيطاليا من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جداً، ليحرص على التدرب منفرداً بالبرتغال، قبل العودة مرة أخرى لتورينو هذا الأسبوع.

فيليبي جونسالفيس حارس نادي ناسيونال البرتغالي تحت 19 سنة، أتيحت له فرصة التدرب مع رونالدو، ليروي تفاصيل هذه التجربة المثيرة.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"لقد تدربنا على كل شيء لمدة ساعة، هو شخص لطيف جداً ويتمتع بحالة بدنية جيدة، ويبدو أنه يشعر بالسعادة مع يوفنتوس".

وأضاف:"حضر للتدريب بعد قيامه ببعض التمارين في المنزل، قام بتمارين فنية وتسديدات على المرمى، في بعض الأحيان حاولت الركض معه لكن من المستحيل مجاراته أبداً".

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وتابع:"بدا سعيداً جداً بتجربته في إيطاليا، أخبرني عدة مرات عن قيمة يوفنتوس هناك وإعجابه بمشجعي الفريق الذي يهتمون به ويقدرون كل ما يقدمه للفريق".

جدير بالذكر أن رونالدو سيقضي 14 يوماً في الحجر المنزلي بإيطاليا، على أن يعود لتدريبات يوفنتوس خلال شهر مايو الجاري في أقرب فرصة ممكنة.