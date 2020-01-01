رونالدو حاول تشتيت إبراهيموفيتش فسخر منه زلاتان في النهاية

سر الضحكات المتبادلة بين كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش في ليلة اكتساح ميلان لضيفه يوفنتوس

التقطت عدسات الكاميرا مساء أمس صورة لكريستيانو رونالدو وهو يضحك وخلفه زلاتان إبراهيموفيتش ينظر له ويضحك هو الآخر بمكر.

كان ذلك في مباراة ميلان ويوفنتوس والتي انتهت بانتصار الروسونيري بأربعة أهداف مقابل لا شيء بعد قلب تأخره بهدفين إلى انتصار تاريخي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الثاني في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، بينما سجل بعدها إبراهيموفيتش الهدف الأول لميلان من ركلة جزاء.

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شهدت هذه الركلة محاولة من رونالدو لتشتيت النجم السويدي قبل أن يقوم بتسديدها، وساعد على ذلك خلو مدرجات سان سيرو من الجماهير.

وقبل أن يسدد زلاتان، صاح رونالدو إلى زميله حارس المرمى تشيزني: "تاك، أنت تعرفه" في محاولة لتشتيت إبراهيموفيتش حول الزاوية التي سيسدد فيها.

ولكن إبراهيموفيتش كان أكثر خبرة من أن تقوم كلمة رونالدو المدوية في سماء سان سيرو بالتأثير عليه، ونجح في خداع تشيزني حيث وضعها على يمينه وذهب الحارس البولندي إلى الزاوية اليسرى.

عقب تسجيل الهدف عاد رونالدو مبتسمًا بعد نجاح إبراهيموفيتش في تسجيل الكرة في الشباك، وعاد إبراهيموفيتش مبتسمًا أيضًا ويوجه نظرته الماكرة إلى رونالدو.

مثل هذه السيناريوهات معتادة مع زلاتان، حيث يتذكر الغالبية واقعته الشهيرة مع جوليو سيزار في 2012، حين حاول الحارس البرازيلي السخرية منه وتشتيته قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

القصة تعود إلى ديربي ميلانو والذي ساهم في حسم لقب الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس بعد انتصار إنتر على جاره بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة وخالدة في ذاكرة ديربي الغضب.

حينها تقدم سيزار إلى نقطة الجزاء وبدأ في الحديث مع زلاتان بطريقة غريبة وإخراج لسانه وسؤاله عن الزاوية التي سيسدد فيها، فأخبره إبراهيموفيتش أنه سيسدد على يمينه.

وبالفعل نفذ زلاتان ما وعد به سيزار ووضعها على اليمين لتسكن الشباك، ويبدأ إبراهيموفيتش في السخرية من الحارس البرازيلي الذي لم يتمالك نفسه من الضحك رغم الموقف المحرج.

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يذكر أن ميلان قد استعاد خدمات زلاتان إبراهيموفيتش خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.