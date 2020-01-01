"رونالدو جاهل لا يحترم زملاءه ولا خصومه"

كريستيانو رونالدو محل انتقاد دائم في ريال مدريد ويوفنتوس وقبلها مانشستر يونايتد

قال باسكوال برونو مدافع يوفنتوس السابق إن كريستيانو رونالدو لا يحترم زملائه في السيدة العجوز وكذلك خصومه في الدوري الإيطالي.

وأمضى اللاعب البرتغالي الدولي أكثر من عامين في تورينو ولكنه لم يتعلم اللغة المحلية بعد مما يجعله يواجه صعوبة في التواصل إلى حد ما.

وحول ذلك، وصف باسكوال برونو كريستيانو رونالدو بأنه جاهل، حيث اعتبر مدافع يوفنتوس السابق أن النجم البرتغالي يفتقر إلى الاحترام لزملائه في الفريق ودولة إيطاليا ككل.

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وعلى الرغم من تقدمه في السن، لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أي علامات على تأثر مستواه وخضوعه للعمر منذ وصوله إلى الدوري الإيطالي.

قال الرجل البالغ من العمر 58 عامًا أثناء ظهوره على برنامج تيكي تاكا: "كريستيانو رونالدو؟ إنه جاهل، لقد كان في إيطاليا منذ عامين ولم يتعلم بعد التحدث بلغتنا بشكل جيد".

وأضاف: " يستخدم اللغة الإسبانية للتعبير عن نفسه. إنه لا يحترم زملائه في الفريق أو الإيطاليين بشكل عام لأنه لم يتحدث بلغتهم ولم يهتم بتعلم ذلك"

.من غير المحتمل أن يتأثر رونالدو بهذه التعليقا ، مع تصريح خوان كوادرادو في المؤتمر الصحفي الأخير لدوري أبطال أوروبا قبل المباراة بأنه محترف نموذجي يساعد في دفع فريقه إلى الأمام.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس في الموسمين اللذين لعبهما بقميص السيدة العجوز ولكنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي جاء من أجله.