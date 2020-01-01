رونالدو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس بسبب "غياب الرومانسية"

باريس سان جيرمان على رأس المهتمين بالتعاقد مع النجم البرتغالي

يميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للرحيل عن صفوف يوفنتوس، بسبب عدم شعوره بالسعادة المطلوبة مع النادي الإيطالي.

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في 2018 قادمًا من ريال مدريد بـ100 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2022.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، كشفت عن خطط النجم البرتغالي المستقبلية، بعد تعهده بالاستمرار في الملاعب حتى بلوغه 40 سنة.

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وأشارت إلى أن رونالدو لا يريد الاستمرار مع يوفنتوس بعد نهاية عقده، نظرًا لعدم وجود ما وصفته بالحالة الرومانسية بين الطرفين.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بضم رونالدو، نظرًا لرغبة اللاعب في الاستمرار باللعب على أعلى المستويات في أوروبا.

ومع ذلك لا يستبعد البرتغالي فكرة خوض تجربة مختلفة في أمريكا أو الصين، حيث يتوقف ذلك بصورة كبيرة على حالته البدنية والفنية خلال هذه الفترة.

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يذكر أن صاحب الـ35 سنة، عاد مؤخرًا لقائمة يوفنتوس، بعد معاناته من فيروس كورونا، حيث يستعد الليلة لقيادة هجوم الفريق الإيطالي أمام فيرينتسفاروشي المجري بالجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.