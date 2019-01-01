رونالدو بعد السوبر هاتريك: أستمتع باللحظة وسعيد بمستوى البرتغال

النجم البرتغالي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالحالة التي يمر بها على المستوى الشخصي، وكذلك الشكل العام لمنتخب بلاده.

رونالدو ساهم في تحقيق البرتغال لفوز جديد بتصفيات يورو 2020، بتسجيله رباعية خلال الفوز على ليتوانيا 5/1 مساء الثلاثاء.

أهداف رونالدو جعلت رصيده يصل الرقم 93 على المستوى الدولي، ليتفوق على عدد كبير من عظماء اللعبة مع المنتخبات.

وقال نجم يوفنتوس بعد المباراة:"أشعر بسعادة كبيرة جدا بسبب المستوى الذي أظهر به وأحاول الاستمتاع باللحظة الحالية".

وأضاف:"الأمر لا يتعلق بتسجيلي الأهداف فقط، ولكن الشكل الذي تظهر به البرتغال، ومساعدتي المنتخب الوطني طوال السنوات الماضية".

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وتابع:"المهمة كانت صعبة جداً في صربيا، احتجنا لتحقيق الفوز الليلة، تبقى لنا مواجهتين الأولى على ملعبنا والثانية خارج الأرض، الفوز بأي منهما يكفينا للتأهل".

يذكر أن الفوز رفع رصيد البرتغال عند 8 نقاط لتحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تأتي أوكرانيا التي لعبت مباراة إضافية بالمركز الأول بـ13 نقطة، صربيا 7، لوكسمبورج 4 وليتوانيا نقطة وحيدة.