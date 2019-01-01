راموس يفسر أزمة الوثائقي ويؤكد: الموسم الماضي كان كارثياً

قام سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بتقديم الوثائقي الجديد الخاص به في حدث بمتحف الملكة صوفيا في مدريد.

ويأتي الوثائقي بعنوان "قلب سيرجيو راموس"، حيث تم إنتاجه بواسطة أمازون.

وقال اللاعب:"يمكنكم رؤيتي كشخص أكثر مني كلاعب في هذا الوثائقي، لقد كان أمراً معقداً لأنه لم يكن أفضل وقت أقوم به بهذا العمل".

وأضاف:"الموسم كان في وضع سيئ ولكننا تعلمنا الكثير من الأشياء".

واحد من أشهر أيام تصوير هذا الوثائقي كانت مباراة الإياب ضد أياكس في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الهولندي 4-1 وإقصاء الملكي، في ظل تواجد راموس بالمدرجات عقب إيقافه بالإنذار الثاني المتعمد.

وعن ذلك أوضح راموس:"حين توقع عقداً مشابهاً يكون هناك التزامات، كانت تلك واحدة من اللحظات الأسوأ. إنه يوم مؤلم، لا أحد توقع هذا الإقصاء، لقد أوقفنا التسجيل لاحقاً لأنه كان توقيتاً سيئاً للغاية".

وتابع:"الموسم الماضي كان كارثياً ولكن لدينا الطموح للفوز مجدداً".

يذكر أن ريال مدريد بدأ الليجا هذا الموسم بـ5 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على سيلتا فيجو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال.