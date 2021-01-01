رونالدو بعد قيادة يوفنتوس للسوبر: قادمون للسكوديتو

بطولة جديدة للنجم البرتغالي وفريقه

علق كريستيانو رونالدو على قيادته يوفنتوس للتتويج بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي وأكد أن حظوظ فريقه قائمة في صراع الدوري الإيطالي.

يوفنتوس استفاق سريعاً من خسارته الأحد على يد إنتر في الدوري، وعوض بتحقيق لقب السوبر الأربعاء بالفوز على نابولي بهدف النجم البرتغالي.

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وقال رونالدو مع "راي" بعد اللقاء: "مباراة إنتر من الماضي، تعاملنا مع المباراة بطريقة مختلفة وسعداء بهذا الفوز الذي نتمنى أن يساعد في رفع الثقة".

وأضاف: "الفوز يجعلني سعيداً لأن أرضية الملعب كانت سيئة للغاية والمباراة في العموم كانت صعبة، ولكن قمنا بالأمر".

وحول سباق الدوري: "إنتر وميلان أقوياء ولكن لم نفقد الأمل ويوفنتوس بعد متواجد في السباق والأمر ليس مستحيلاً ونملك اللازم للفوز بالبطولة".

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النجم البرتغالي حقق لقب السوبر المحلي الثاني له مع البيانكونيري بعد ذلك الخاص بنسخة 2018 بالسعودية حين سجل هدف اللقاء الوحيد.

وقبل جولة من نهاية الدور الأول للسيري آ، يقبع يوفنتوس في الترتيب الخامس بفارق عشر نقاط عن القمة، ويملك مباراة مؤجلة أمام نابولي.