100% مراوغات ناجحة وهدف للتاريخ .. ماذا قدم رونالدو في السوبر الإيطالي أمام نابولي؟

يوفنتوس بطلًا لكأس السوبر الإيطالي

يبدو أن أرقام كريستيانو رونالدو لن تتوقف هذا الموسم، سواء كانت تراكمية فيما يتعلق بمسيرته الكاملة أو فيما يتعلق بالموسم الحالي فقط، المهم أنه لا يشبع من الأرقام.

وحسم يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بالفوز على نابولي بهدفين مقابل لا شيء بهدفين سجلهما نجم الفريق وهداف كرة القدم المنتظر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

المباراة جمعت بين بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وفي المواسم الـ 9 الماضية يوفنتوس في مواجهة بطل الكأس نابولي وشهدت إثارة كبيرة.

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وفي الشوط الثاني وتحديدًا بحلول الدقيقة الرابعة والستين سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لصالح يوفنتوس من كرة ارتدت من دفاعات نابولي داخل منطقة الجزاء.

الكرة وجدها رونالدو على قدمه اليسرى ليحولها بالتخصص في مرمى الحارس دافيد أوسبينا مسجلًا الهدف الأول له في المباراة ومفتتحًا التسجيل لصالح السيدة العجوز.

لم تتوقف إسهامات رونالدو عند الهدف الذي قاد يوفنتوس إلى التقدم والفوز بالبطولة بحسب، حيث أن بقية الأرقام التي قدمها خلال المباراة كانت إيجابية إلى حد كبير أيضًا.

في البداية سدد كريستيانو رونالدو كرتين خلال 90 دقيقة لعبها كانت واحدة منهما خارج الإطار والثانية الوحيدة التي كانت داخل الإطار لم ينجح حارس المرمى أوسبينا في التصدي لها وكانت هي كرة الهدف الأول.

الهدف كان الثاني لكريستيانو رونالدو على مستوى منافسات السوبر الإيطالي، حيث حسم النسخة الأولى التي لعبها في يناير من العام 2019 أمام ميلان بهدف منح به السيدة العجوز اللقب، بينما سقط رفقة اليوفي في الموسم الماضي أمام لاتسيو ولم يسجل.

داخل المباراة قام رونالدو بـ 3 مراوغات ناجحة من أصل 3 محاولات للمراوغة أي بنسبة نجاح مثالية وصلت إلى 100% والجدير بالذكر أن ذلك يأتي وهو لا يحتفظ بالكرة في قدمه لفترات طويلة من الأساس.

في الـ 90 دقيقة لمس رونالدو الكرة 25 مرة وأرسل 29 تمريرة كانت منهم 19 تمريرة صحيحة فقط أي بنسبة نجاح ليست جيدة على مستوى التمريرات حيث توقفت عند 66%.

أرسل كريستيانو رونالدو كرة عرضية واحدة لم تصل وكرة طولية واحدة لم تصل أيضًا، ولم يرسل أي تمريرات حاسمة أو مفتاحية أوصلت أحد زملائه للمرمى.

على مستوى الثنائيات فاز رونالدو بـ 6 ثنائيات من أصل 11 فيما يتعلق بالثنائيات الأرضية، بينما فاز بثنائية واحدة من أصل اثنتين فيما يتعلق بالثنائيات الهوائية.

فقد رونالدو الكرة 16 مرة ووقع في مصيدة التسلل 3 مرات بينما ارتكب خطأين وارتكب ضده مثلهما، قام بتشتيت كرة واحدة من مناطقه ووقف في طريق تسديدة على مرمى فريقه.

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في النهاية كان الهدف هو أفضل ما قدم رونالدو في ليلة تتويجه بلقب جديد مع يوفنتوس على المستوى الجماعي، وفرديًا يواصل تعزيز سجله التاريخي الذي لا يعلم أحد أين ومتى سيتوقف.