"رونالدو المدرب القادم لمانشستر يونايتد"

المستقبل يحمل الكثير في قصة رونالدو ويونايتد.

​يبدو أن المستقبل يحمل تغييرًا كبيرًا في الأحداث فيما يتعلق بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو عاد إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد 12 عامًا على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، وبعد تسع سنوات في النادي الملكي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم.

رونالدو كان الوافد الأبرز على تشكيلة النرويجي أولي جونار سولشاير، في سوق انتقالات تعاقد فيه مانشستر يونايتد مع جادون سانشو، والفرنسي رافاييل فاران.

وجاءت التعاقدات الكبيرة في مانشستر يونايتد لتقود الجماهير للاعتقاد أن الفريق سيقدم أداء استثنائيًا، وإنهاء فترة الغياب عن الألقاب.

ويتعرض سولشاير لضغوط متزايدة من قبل جماهير مانشستر يونايتد، وأصبح مطالبًا بتحقيق الألقاب بسبب قائمة اللاعبين التي يمتلكها.

هل يصبح رونالدو مدرب مانشستر يونايتد القادم؟

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية نقلت تصريحات عن تيم شيروود مدرب توتنهام السابق بأن إدارة مانشستر يونايتد تميل بشكل مثير إلى أن يتولى كريستيانو رونالدو تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

رونالدو تعرض لانتقادات مؤخرًا بعد وقوفه خلف سولشاير خلال مباراة يونج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومنح زملاءه تعليمات.

شيروود يرى بأن وظيفة سولشاير حاليًا في أمان، رغم توديع كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بالخسارة أمام وست هام يونايتد، والخسارة المفاجئة من يونج بويز في دوري الأبطال.

كما أكد أن أي تغيير في المشهد لن يكون قبل نهاية الموسم الحالي، إلا في حالة سقوط درامي من الفريق في سعيه نحو الألقاب.

ماذا قال شيروود عن تدريب رونالدو لمانشستر يونايتد؟

شيروود اقترح بشكل لا يصدق بأن رونالدو، الذي وقع عقدًا لمدة عامين عندما انضم من يوفنتوس يمكن أن يحل بدلًا من سولشاير في غضون 18 شهرًا.

وقال شيروود: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون رونالدو على خط التماس، وسيتعين على سولشاير قبول ذلك".

وأضاف: "حين تجلب لاعبًا مثل رونالدو عليك أن تعرف ما الذي يقدمه، رونالدو مختلف تمامًا عن الشخص الذي كان في أولد ترافورد في المرة الأولى".

وتابع: "إنه يعرف مدى الاحتياج إليه، وإذا كان يشعر بأنه بحاجة للوقوف إلى جانب المدرب وإعطاء التعليمات، يجب السماح له بذلك".

وأكمل: "يمكنه إحضار مدرب مساعد متمرس معه، لأنه سيتعلم الكثير منه، ويمكنني أن أراه كمدرب لمانشستر يونايتد في المستقبل".

واختتم شيروود تصريحاته قائلًا: "رونالدو يقوم الآن بدور المدرب يمكننا أن نراه أثناء الإحماء يهمس في أذن المدافعين، ولا أعتقد أنه بحاجة إلى شارة ليكون قائدًا، هو مثال يحتذى به على أي حال".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا