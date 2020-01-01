رونالدو أولًا والآن ميسي .. هل يجمع باريس سان جيرمان كريستيانو وليو؟

باريس سان جيرمان يسعى للجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وصناعة التاريخ

ذكرت شبكة ESPN أن هناك محاولات من قبل نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ليونيل ميسي مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

ميسي سينتهي عقده مع الفريق الكتالوني صيف العام المقبل، وحتى الآن يبدو أنه سيرحل كما طلب في الصيف الماضي بالفعل.

وبناء على ذلك ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه في صفقة انتقال حر ستكون الأبرز في تاريخ كرة القدم على الإطلاق خلال صيف العام المقبل.

المزيد من الفرق

ولكن شبكة أوندا سيرو كشفت عبر الصحفي ألفارو مارتينيز أن هذه الأنباء حول رغبة باريس سان جيرمان في ضم ميسي عارية تمامًا من الصحة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وقال ألفارو مارتينيز عبر حسابه الشخصي على تويتر إنه حتى يومنا هذا، لم يتلق خورخي ميسي أي اتصال من باريس سان جيرمان لمحاولة التعاقد مع ليو للموسم المقبل.

— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) November 11, 2020

وأضاف: "لم يكن هناك اتصال بينه وبين النادي الفرنسي وكل هذه الأشياء كاذبة تمامًا" ليغلق الباب أمام محاولات ربط تصريحات ليوناردو الأخيرة بتلك المستجدات.

تير شتيجن يستهدف التاريخ مع برشلونة بعد تجديد عقده

وكان ليوناردو قد تحدث عن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو في حال قرر النجم البرتغالي الرحيل عن صفوف يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.