تير شتيجن يستهدف التاريخ مع برشلونة بعد تجديد عقده

ما هي طموحات مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة بعد العقد الجديد؟

يبدو أن مارك أندريه تير شتيجن لم يشعر بالاكتفاء بما حققه مع برشلونة ويريد تحقيق المزيد بعد القيام بتجديد عقده وحسم تلك المسألة الممتدة منذ حوالي عام.

وأعلن الفريق الكتالوني الشهر الماضي أن تير شتيجن وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونج وكليمون لونجليه وافقوا على تجديد عقودهم مع الفريق.

ويمتد العقد الجديد للحارس الدولي الألماني مع الفريق الكتالوني حتى عام 2025 كما يحتوي على شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

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وتحدث تير شتيجن حول انتمائه لبرشلونة ورغبته في البقاء مع صفوف الفريق الكتالوني لفترة طويلة وتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

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وقال في فيديو نشره النادي "برشلونة أصبح موطنا لعائلتي ولي أنا أيضًا، داخل وخارج الملع، نحن سعداء للغاية بالتواجد في المدينة وكذلك النادي"

وأضاف: "لذلك، كان من الواضح بالنسبة لنا ما هوالاتجاه الذي يجب اتخاذه، كان الطموح لي ولبرشلونة دائمًا هو التوصل إلى اتفاق تجديد حول تمديد العقد، لمواصلة قصتنا التي بدأناها معًا في عام 2014"

وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط باللعب لأكبر نادٍ في العالم؛ إنه أكثر من ذلك، لقد عاملتني المدينة والجماهير كواحد منهم منذ البداية ومنذ أول يوم لي هما، وهذا مهم بالنسبة لي، وسيظل بمثابة شعور لن أنساه أبدًا.

وأردف: "أريد أن أكون لاعبًا في كامب نو لسنوات عديدة أخرى وأن أستمر في الفوز بالألقاب ولكن بهذا القميص، ليس هناك دافع أكبر، آمل في المستقبل القريب أن نلعب بمدرجات ممتلئة وأن نجتمع مع جماهيرنا مرة أخرى"

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يذكر أن مارك أندريه تير شتيجن قد وصل إلى برشلونة صيف العام 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، ومنذ ذلك الحين ومسيرته في تصاعد على المستوى الفردي والجماعي.