رومينيجه: فليك هو رجل المرحلة الآن

رومينيجه يتحدث بعد إقالة كوفاتش..

قدّم كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، دعمه اللا محدود للمدرب المؤقت، هانسي فليك، وذلك قبل المرحلة العصيبة التي تنتظره في الفترة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ قد أقال مدربه نيكو كوفاتش في أعقاب الهزيمة بخماسية من آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا.

ويستقبل بايرن ميونخ السبت المقبل منافسه الأول على لقب البوندسليجا، بوروسيا دورتموند، في الكلاسيكو الألماني، بعد أن يُلاقي أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يُعيد مساعد هاينكس إلى الأليانز آرينا من جديد

رومينيجه منح الدعم لفليك، والذي يتولى الإدارة الفنية ومعه هيرمان جيرلاند مع احتمالية إضافة الأسطورة ميروسلاف كلوزه إلى الجهاز الفني في الأيام القليلة القادمة.

"يتمتع هانسي بثقتنا المطلقة، وأظن أنه الرجل المناسب الآن. أمامنا أسبوع مهم، نريد الفوز على أولمبياكوس، ولدينا مباراة هامة أمام دورتموند في الدوري."

يذكر أن رومينيجه قد قال من قبل أن قرار إقالة كوفاتش قد أتى بالاتفاق بين جميع الأطراف، ويقصد هنا هو وأولي هونيس وحسن صالح حميديتش إلى جانب المدرب الكرواتي نفسه.

كابيلو ينصح أليجري بتدريب مانشستر يونايتد ورفض بايرن ميونخ

كما يجدر الإشارة إلى أن ماسيميليانو أليجري وجوزيه مورينيو ومعهما إيريك تين هاج هم أبرز المرشحين لمنصب المدير الفني للعملاق البافاري.