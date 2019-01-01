كابيلو ينصح أليجري بتدريب مانشستر يونايتد ورفض بايرن ميونخ

اليونايتد الأفضل له..

نصح فابيو كابيلو، المدير الفني الإيطالي الأسطوري، مواطنه ماسيميليانو أليجري بعد الذهاب لتدريب بايرن ميونخ إذا ما أُتيحت له الفرصة.

وكان بايرن ميونخ قد أقال مدربه نيكو كوفاتش مساء الأحد على خلفية الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق من آينتراخت فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني.

وبرز اسم أليجري، والذي حقق انجازات فريدة من نوعها مع يوفنتوس ومن قبله ميلان، كخيار مقترح لخلافة المدرب الكرواتي، إلى جانب اسم جوزيه مورينيو وإيريك تين هاج مدرب أياكس الحالي.

بدوره، فيرى كابيلو أن بايرن ميونخ مكان قد ينجح فيه أليجري، ولكنه يُفضل له أن يذهب إلى مانشستر يونايتد.

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كابيلو في تصريحات إذاعية قال "سيكون لائقًا في بايرن ميونخ، رغم أنني لا أعرف مدى ترحيب الألمان بالمدربين الإيطاليين بعد أنشيلوتي.".

أنشيلوتي، كان هو الآخر قد أُقيل في منتصف الموسم قبل الماضي وعُيِّن يوب هاينكس خلفًا له بصورة مؤقتة، ثم خلفهما نيكو كوفاتش والذي حقق الثنائية المحلية العام الماضي.

في الوقت نفسه فإن مانشستر يونايتد لا يعيش أفضل أيامه مع مدربه الحالي أولي جونار سولشاير، ولا تزال التكهنات تخرج يومًا تل والآخر عن إمكانية إقالة المدرب النرويجي، مع طرح دائم لاسم أليجري.

كابيلو علّق على هذا الأمر بقوله "إنجلترا مكان مثير، هناك إمكانية للأداء بصورة جيدة، والدوري الإنجليزي عمومًا هو بطولة تُثريك كمدرب. إذ كنت أليجري، فسأذهب إلى اليونايتد.".

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يذكر أن أليجري قد رحل عن يوفنتوس مطلع هذا الموسم وحل محله ماوريسيو ساري، مدرب نابولي وتشيلسي السابق.