رومينيجة: الموسم الماضي؟ كنا على وشك الانفجار

رومينيجة يتحدث عن بايرن ميونيخ في موسمه الماضي والقادم والتعاقد مع لوروا ساني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كارس هاينس رومينيجة الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن الفريق البافاري كان على وشك الانفجار في الموسم الماضي عقب مباراة دوسلدورف.

وكان بايرن ميونيخ قد تعادل أمام دوسلدورف في الدور الأول من منافسات الدروي الألماني للموسم الماضي، في مباراة أبعدته عن المتصدر حينها بوروسيا دورتموند.

وزادت هذه المباراة من علامات الاستفهام حول الفريق، خاصة أنها أقيمت على ملعبه أليانز أرينا، وخسر فيها تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخرج متعادلًا.

وحول هذه المباراة، قال رومينيجة إنها كادت تتسبب في كارثة كبرى داخل الفريق بسبب استمرار سوء النتائج والأداء مع كوفاتش في ذلك الوقت.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وأضاف رومينيجه أنه طالب اللاعبين بالهدوء والتعامل مع الأمور بشكل ناضج حتى لا تتفاقم الأزمة وحتى يسهل الخروج منها تدريجيًا.

وتابع: "حينها كنا على وشك الإنفجار، الاستمرار في النتائج السلبية كان سيعني الكثير من الإحباطات التي كان من الممكن أن يترتب عليها قرارات لا نريدها.

وأضاف: "المباراة أقيمت مساء السبت، اجتمعنا بعدها يوم الاثنين من أجل مناقشة بعض الأمور بيننا وبين اللاعبين والمدرب، وفضلنا أن نتحدث داخليًا فقط"

وفي الوقت ذاته، اعتبر الصدام مع كوفاتش في ذلك الوقت أمرًا غير مبالغ فيه، نظرًا لأن الرجل كان يريد تحسين الأداء وبالطبع تعامل مع اللاعبين بشكل قاسٍ.

وقال رومينيجة: "لقد كنا واضحين في هذا اللقاء، يجب أن يكون هناك ردة فعل من قبل الجميع، سواء في الشكل أو طريقة اللعب أو الثقافة السائدة، ولحسن الحظ نجحنا في ذلك بعدها، وقدمنا موسمًا ناجحًا"

وأضاف: "المنافسة مع بوروسيا دورتموند ولايبزيج باتت أصعب مما كانت عليه في الماضي، الفريقان أصبحا أكثر تطورًا وخبرة وقدرة على المنافسة طويلة المدى"

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يذكر أن رومينيجة قد تحدث عن احتمالية التعاقد مع جناح مانشستر سيتي لوروا ساني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية دون أن يعطي أية تفاصيل إضافية.