نابولي يحتاج 65 مليون يورو من أجل بيبي

ليس خاميس رودريجيز فقط، دي لاورينتيس يبحث عن تدعيمات في نابولي لعيون أنشيلوتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن دي لاورينتيس ينوي تقديم العديد من التدعيمات للمدرب كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الجديد، وهذه المرة يظهر اسم نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي.

وشارك بيبي مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، قبل أن يودع البطولة على يد الجزائر من الدور ربع النهائي أمس الخميس.

وفي الآونة الأخيرة، قالت مصادر صحفية إيطالية إلى أن نابولي قد أرسل إلى ليل ليستفسر عن إمكانية التعاقد مع جناحه الدولي الإيفواري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وكان رد ليل أنه لن يقبل بأقل من 65 مليون يورو من أجل بدء المفاوضات بخصوص اللاعب، ما جعل نابولي في حاجة لبيع أحد لاعبيه.

ويستهدف نابولي في هذا الميركاتو أيضًا ضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد، حيث لا يريد النادي الملكي أن يرحل اللاعب بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

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يذكر أن نيكولاس بيبي قد قدم موسمًا مميزًا مع ليل، حيث سجل 22 هدفًا ومرر 11 تمريرة حاسمة خلال مشاركته مع الفريق في الدوري الفرنسي.