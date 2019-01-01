رانييري بعد الفوز على يوفنتوس: شكرًا ميرانتي

المدرب يتحدث كذلك عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه كلاوديو رانييري المدير الفني لروما بالشكر لجميع لاعبي الفريق عقب الفوز الثمين على يوفنتوس، لكنه خص بالذكر حارس المرمى أنتونيو ميرانتي.

ولعب ميرانتي دورًا حاسمًا في انتصار فريقه بتصديه لعدد من الفرص الخطيرة لبطل إيطاليا خاصة في الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى لصالح روما بهدفين دون رد.

رجل رائع - رجل مخيب | روما × يوفنتوس

وقال المدرب لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء "أنا سعيد بالفوز، الفوز على فريق مثل يوفنتوس يتطلب مني شكر جميع اللاعبين وخاصة الحارس ميرانتي، بفضله تمكنا من الصمود أمام يوفنتوس ومن ثم الفوز في الشوط الثاني".

أضاف حول صراع التأهل لدوري الأبطال القادم "المنافسة صعبة والأمور ليست بأيدينا تمامًا، لكننا نؤمن بحظوظنا، وندرك أننا مطالبون بهذا. سنرى ما سيحدث وننتظر أي هدية تُقدم لنا من منافسينا".

وحول مستقبله مع الفريق، قال رانييري " أنا مدرب وأسمع لكل شيء، أود أن أرى ما سيحدث، لدي عقد ينتهي في يونيو، سنرى ما سيحدث، أنا أقوم بعملي وليس لدي عمل آخر غير التدريب".

"أنا أشجع روما وقبولي بالمهمة كان يعتمد على المشاعر والأحاسيس. أن تأتي لروما في بداية مارس مدركًا أنك ستعمل فقط لمدة 3 شهور .. لو كان فريق آخر غير روما لما قبلت تلك المهمة".

يُذكر أن رانييري خلف أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس الماضي، وقد تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته حتى عاد ليُنافس بقوة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.