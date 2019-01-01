رجل رائع - رجل مخيب | روما × يوفنتوس

من الأفضل والأسوأ في قمة الدوري الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تخلص روما من عقبة صعبة في سعيه لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا القادم، بتفوقه على يوفنتوس 2-0 في مباراة الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

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وتألق العديد من اللاعبين في المباراة فيما ظهر بعضهم بأداء مخيب، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | أنتونيو ميرانتي - روما

أثبت أنتونيو ميرانتي خلال المباريات الأخيرة أن تواجده في التشكيل الأساسي هو أحد أفضل قرارات المدرب كلاوديو رانييري منذ تولى تدريب روما خلفًا لأوزيبيو دي فرانشيسكو الذي كان يعتمد على أولسن.

ميرانتي كافأ مدربه اليوم بأداء ممتاز وتصدٍ لكل محاولات يوفنتوس الخطيرة جدًا خاصة في الشوط الأول، ليحافظ دومًا على أمل فريقه بالفوز والحفاظ على آماله في حجز المقعد الرابع، وقد كافأه زميلاه فلورينزي ودجيكو بإحراز هدفي الفوز الثمينين.

رجل مخيب | جيورجيو كيليني - يوفنتوس

ربما لعب البعض مباراة أسوأ مما فعل كيليني، لكن المدافع الإيطالي يتحمل بمسؤولية كاملة هدف روما الأول الذي تسبب في هزيمة فريقه، فقد أخطأ أولًا في التمرير ومن ثم أخطأ في التحرك والتمركز ورقابة فلورينزي ليتركه وجهًا لوجه مع حارس المرمى تشيزني.