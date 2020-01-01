روما يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام بولونيا بثلاثية

الهزيمة الثانية على التوالي لذئاب العاصمة الإيطالية

واصل روما نتائجه السلبية في الدوري الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، وسقط أمام بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 23 من السيري آ.

وافتتح بولونيا أهداف المباراة، في الدقيقة 16 عن طريق ريكاردو أورسوليني، بعد عرضية من الجانب الأيسر فشل سمولينج في إبعادها لتصل لأورسوليني الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 22، بالنيران الصديقة، استطاع روما تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية من الجانب الأيسر، حاول المدافع دنسفيل إبعادها ولكن بالخطأ سكنت شباكه.

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وسريعاً جاء الرد من موسى بارو، بعد استلامه تمريرة من الجانب الأيمن لدفاع روما ثم أطلق تسديدة مسجلاً هدفاً رائعاً.

وبعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني، عزز بارو تقدم بمجهود فردي وانطلاقة من منتصف الملعب، حتى وصل لمنطقة جزاء روما وراوغ الدفاع وسدد تسديدة أرضية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 72، قلص هنريك مخيتاريان النتيجة، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها برأسية في الشباك.

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وشهدت الدقيقة 80، حصول برايان كريستانتي لاعب روما على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على لاعب بولونيا في وسط الملعب.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد روما عند النقطة 39 في المركز الخامس من جدول الدوري الإيطالي، بينما وصل بولونيا للنقطة الـ 33 في المركز السادس.