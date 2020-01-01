كلويفرت: رونالدو وعبد الحق نوري قدوتان ومورينيو لم يحاول ضمي

كلويفرت يتحدث عن والده ومورينيو أيضًا..

امتدح الهولندي جاستن كلويفرت، جناح فريق روما الإيطالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، إذ يراه كمثله الأعلى.

كلويفرت، صاحب الـ20 عامًا، قال في تصريحات لشبكة "DAZN": "بالنسبة لي، كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى، نظرًا لما هو عليه داخل وخارج الملعب".

وأضاف لاعب أياكس السابق: "أنا معجب به منذ الطفولة، وما زلت أتابعه، ولكن ليست لدي صورة معه".

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وتطرق كلويفرت، للحديث عن عبد الحق نوري، نجم أياكس السابق، والذي تعرض لتلف دائم بالدماغ، قبل 3 سنوات.

وأوضح: "لا يمكنك فهم تاريخ نوري إذا لم تكن هناك، لقد كان مثلي الأعلى الصغير، أنه قائد وشخص نبيل، والأفضل على الرغم من صغر سنه، كان يحظى باحترام الجميع في أياكس".

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وتابع: "لقد أهديت له هدفي في فيكتوريا بلزن، كما فعل الآخرون معه، لقد أصبحت بهذا الهدف، أصغر لاعب يسجل لروما في دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "من الرائع أن أكون جزءًا من تاريخ روما، ولكنها البداية فقط، أريد تسجيل المزيد من الأهداف، واثق في أني سأنجح".

واعترف جاستن بمعاناته في بداياته مع الجيلاروسي، حيث أفاد: "عندما وصلت إلى هنا، كنت في ورطة بسبب الطريقة الدفاعية، في إيطاليا إن لم تلعب من أجل الفريق، فلن تلعب".

وأردف: "لقد واجهت الكثير من المشاكل في تلك المرحلة، يجب أن تثبت أنك قادر على مواجهة ذلك، عندما تكون معك الكرة أو عندما تلعب بدونها".

وعن مشاركته الأولى مع أياكس، أكد: "لم أستطع التوقف عن الابتسام لأن حلم طفولتي أصبح حقيقة، لم يعد أحد قادرًا على إفساد تلك اللحظة كنت سعيدًا للغاية، وهاتفي لم يتوقف وقتها".

وأكمل: "هل حاول مورينيو التعاقد معي؟ عندما التقينا في دوري أبطال أوروبا، جاء وتحدث معي، لأنه كان سعيدًا برؤيتي ألعب مع أياكس لأنه رآني وأنا صغير عندما كان في برشلونة، لكن لا، لم يحاول التعاقد معي"

وبسؤاله عن والده باتريك كلويفرت، أجاب: "لقد قيل عن أخي أنه يلعب مع فريق تحت 13 عامًا في برشلونة بسبب والدي، كما قالوا عني في أياكس، لقد طلبت دائمًا أن يراني الناس وأنا ألعب، هذا جعلني اللاعب الذي أنا عليه اليوم".

وأتم: "لقد سجل أبي في نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز باللقب، أريدهم أن يلتقطوا نفس الصورة عندما أفوز به، بأي قميص، آمل أن يكون ذلك بقميص روما، ولكني لا أستطيع قراءة المستقبل".

ولعب كلويفرت، 22 مباراة مع روما في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 2.