روما والاتحاد الإيطالي يستقران على غياب زانيولو عن يورو 2020

روما يقرر أن يمنح لاعبه نيكولو زانيولو راحة تامة وألا يستعجل عودته للملاعب قبل بطولة أمم أوروبا 2020.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما لا يستعجل عودة لاعبه نيكولو زانيولو المصاب في المباراة الأخيرة ضد يوفنتوس في الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي العاصمي قد تناقشت مع جميع الأطراف المعنية بشأن موعد عودته للملاعب.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل اللاعب وعائلته والأطباء وهو نفسه قد قرروا أن موعد عودته يجب أن يكون بحسب معدلات استجابته للعلاج وليس بناءً على موعد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

زانيولو يجري جراحة ناجحة في الركبة

ذلك ما أكد عليه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا والذي زار النجم الشاب مؤخرًا ليطمئن عليه بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

وقال جرافينا: "لقد وجدته بخير، هو يعلم كم هو هام بالنسبة للمنتخب، نحن في حاجة له وكرة القدم الإيطالية يجب أن تستفيد لأقصى درجة من موهبته لكن علينا أن نعرف كيف نحميه".

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة روما ضد يوفنتوس الأخيرة في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب الجيالوروسي.

جدير بالذكر أن فترة الاستشفاء من عملية الرباط الصليبي تأخذ حوالي أربعة أشهر دون حسبان التأهيل البدني للنجم الشاب والذي قد يطيلها لستة أشهر أو أكثر.