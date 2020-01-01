زانيولو يجري جراحة ناجحة في الركبة

أخبار إيجابية بخصوص نيكولو زانيولو

أجرى متوسط ميدان نادي روما الشاب نيكولو زانيولو جراحة ناجحة في ركبته مساء اليوم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي مساء أمس.

وأصيب زانيولو في كرة مشتركة خلال مباراة أمس التي جمعت بين فريقه روما ومتصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين لهدف.

وحول ذلك، وجهت السيدة فرانشيسكا كوستا الشكر إلى جميع من دعموا نجلها بعد تعرضه للإصابة مؤكدة أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا بسبب ذلك الدعم.

ونشر نادي روما عبر موقعه الرسمي وعبر حسابه على تويتر خبرًا يفيد بإجراء زانيولو لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى.

وحسب ذلك، فإن مرحلة الاستشفاء والتأهيل ستبدأ مساء غد الثلاثاء، أي بعد 24 ساعة فقط من نجاح العملية وبعد 48 ساعة فقط من تعرضه للإصابة.

وعلى الرغم من انتهاء موسم متوسط ميدان منتخب إيطاليا، إلا أنه ما زال يفكر في إمكانية اللحاق بكأس الأمم الأوروبية.

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يذكر أن نيكولو زانيولو ما زال يمتلك فرصة ضئيلة للحاق بكأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وهو الأمل الذي سيتمسك به اللاعب حتى النهاية.