روما يخسر لاعبي وسطه أمام ميلان

روما لم يخسر النقاط فقط أمام أتالانتا!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يخسر روما النقاط فقط من مواجهة أتالانتا في بيرجامو، بل كذلك لاعبي وسطه للمباراة القادمة أمام ميلان.

وفرط الجالوروسو في تقدمه بثلاثة أهداف دون مقابل على أتالانتا ضمن الجولة الـ21 للدوري الإيطالي وأجبر على العودة للعاصمة بنقطة التعادل فقط بعدما تمكن أتالانتا من إحراز 3 أهداف عادل بهم النتيجة، وقد أهدر مهاجمه دوفان زاباتا ركلة جزاء.

مونتشي: لائحة أهداف يوفنتوس؟ "فانتازي"

وحصل الثنائي ستيفين نزونزي وبريان كريستانتي على بطاقة صفراء خلال المباراة مما يعني غيابهما عن مواجهة ميلان في الجولة القادمة نتيجة قاعدة تراكم البطاقات الصفراء في البطولة.

وسيلعب فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو يوم الأربعاء القادم أمام فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن يُواجه ميلان في مباراة حاسمة ضمن صراع الفريقين على المقعد الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وقد فرط روما بتعادله اليوم بفرصة التقدم للمركز الرابع في السيري آ إذ بقي خامسًا بفارق نقطة عن ميلان وقد يفقد مركزه في حال تمكن لاتسيو من الانتصار على يوفنتوس مساء اليوم.