مونتشي: لائحة أهداف يوفنتوس؟ "فانتازي"

المدير الرياضي لروما يُعلق على الورقة المسربة من إدارة يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف مونتشي المدير الرياضي لروما لائحة أهداف يوفنتوس للموسم القادم والتي تضمنت اسم لاعب وسط الجالوروسي "نيكولو زانيولو" بأنها لائحة فانتازي.

وكانت صحيفة إل تيمبو الإيطالية قد تحدثت عن ورقة تركها فابيو باراتيتشي ممزقة في أحد مطاعم ميلانو حملت لائحة من الأسماء قيل أنها أهداف يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد تضمنت اسم لاعب وسط روما الشاب المنضم للفريق هذا الموسم من الإنتر.

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مونتشي علق على تلك اللائحة قائلًا بابتسامة "تلك لائحة فانتازي"، قبل أن يُضيف "بعيدًا عن المزاح، ليس علي أن أضع أرقامًا حول قيمة زانيولو المالية، لأنه لاعب روما ونحن نعمل على تطويره".

أضاف "لم يلعب سوى 15 مباراة، ورغم هذا فنحن مقتنعون أنه سيُصبح لاعبًا كبيرًا. نحن نعمل على تهدئة الأجواء حوله".

يُذكر أن الشاب صاحب الـ19 عامًا انضم لروما قادمًا من الإنتر ضمن صفقن انتقال رادجا ناينجولان للنيرادزوري، وقد لفت الأنظار بقوة بأدائه الممتاز خلال الموسم الجاري في العاصمة الإيطالية.