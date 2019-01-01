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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جماهير روما تُحيي ذكرى دي فالكي وتغادر مباراة ميلان

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هاجمت جماهير روما المتعصبة "أولترا كورفا سود" لاعبي الفريق خلال مواجهة ميلان، وأطلقت صافرات الاستهجان ضدهم خلال قراءة التشكيل الأساسي للفريق داخل الملعب الأولمبي.

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واستثنت الجماهير الغاضبة بعد النتائج الأخيرة خاصة خسارة روما 7-1 ضد فيورنتينا في كأس إيطاليا الأسبوع الماضي الثنائي دانييلي دي روسي ونيكولا زانيولو، فيما نال الثلاثي أليساندرو فلورينزي وخافيير باستوري وأليكساندر كولاروف النصيب الأكبر من صافرات الاستهجان.

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وبدأت الجماهير تهتف "المرتزقة المرتزقة" عند الدقيقة العاشرة من اللقاء، وفي نفس الوقت ظهرت لافتات تطالب اللاعبين باحترام النادي، ولافتات أخرى تقول "لا أحد يشعر بالفخر اليوم سوى أنتونيو، اليوم لا نريد حتى النظر إليكم".

ورفعت الجماهير 30 صورة لمشجع روما أنتونيو دي فالكي الذي قُتل عام 1989 قبل مواجهة ميلان في السيري آ، وعند الدقيقة الـ15 انسحبت الجماهير وأخلت المدرجات تمامًا، وقبلها رددت الكثير من صافرات الاستهجان وهتافات الاحتجاج والغضب ضد اللاعبين، ولم تتوقف سوى عند الهتاف باسم أنتونيو.

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