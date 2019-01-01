روما يقترب من ضم سمولينج

روما فاوض لوفرين وروجاني سابقاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن روما حسم التعاقد مع كريس سمولينج من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الموسمية، لينهي بحثه عن قلب دفاع.

ودخل روما في مفاوضات مع الثنائي ديان لوفرين، لاعب ليفربول، ودانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، من أجل تدعيم خطه الخلفي.

وذكرت "سكاي" وعدة مصادر أخرى أن روما أتم اتفاقاً مع مانشستر يونايتد لاستعارة سمولينج مقابل ثلاثة ملايين يورو لمدة موسم.

وبحسب التقرير، فروما قدم عرضاً أخيراً من أجل استعارة لوفرين بنفس المقابل، وإلزامية الشراء بعد خوضه لعدد محدد من اللقاءات، ولكن تم رفضه.

وتفاوض روما مع يوفنتوس بخصوص روجاني، وتفاوتت التقارير بين وجود عرض لإعارة اللاعب، أو مبادلته بعدد من الأسماء الشابة.

وتعادل روما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على أرضية ميدانه مع جنوى بثلاثة أهداف لكل جانب.