"يتصدر لائحة طلباته" .. روما يتقدم السباق بخطوات جادة للفوز بصفقة نجم الهلال

رغم تمسك الزعيم بالتجديد لنجمه الدولي

ارتفعت التوقعات بشكل كبير، فيما يتعلق بانتقال سعود عبد الحميد، ظهير الهلال السعودي، إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

ورغم اتجاه سعود نحو البقاء في صفوف الهلال وتمديد عقده الذي يستمر حتى صيف 2025، إلا أن اللاعب ارتبط اسمه برغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي، خبير الانتقالات في أوروبا، انحصر السباق الأبرز بين روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي وتولوز الفرنسي.

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وعاد نفس الصحفي وأكد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، أن روما الآن يتقدم على منافسيه في المفاوضات من أجل الحصول على الظهير الدولي السعودي.

وأشار جاليتي إلى أن النادي الإيطالي يضغط حاليًا بكل قوته، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت، خصوصًا أن سعود يأتي على رأس لائحة طلباته في هذا المركز.

يذكر أن سعود عبد الحميد، كان أحد أهم أسباب تتويج الهلال بثلاثية دوري روشن وكأس الملك وكأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث لعب خلال الموسم الماضي 51 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.