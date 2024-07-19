ليس الخيار الأول .. روما يحيي آمال الهلال في بقاء سعود عبد الحميد بعد سيل العروض الأوروبية!

اللاعب يحظى بتقدير أوروبي كبير..

دخل سعود عبد الحميد، نجم فريق الكرة بنادي الهلال ومنتخب السعودية الأول، في دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي، في إطار البحث عن ظهير أيمن جديد، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ورغم اتجاه سعود نحو البقاء في صفوف الهلال، وتمديد عقده الذي يستمر حتى صيف 2025، إلا أن اللاعب ارتبط اسمه برغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، فيما انحصر السباق الأبرز بين روما وأستون فيلا.

وفي هذا السياق، أن سعود عبد الحميد ليس الخيار الأول لنادي روما الإيطالي، ولكنه اسم مُدرج في قائمة المرشحين للانتقال إلى الذئاب في الموسم الجديد، بينما جاء الظهير الفرنسي لورينز أسينون، لاعب ستاد رين، كخيار رئيس لتمثيل نادي العاصمة في الموسم الجديد، حيث بدأت المفاوضات بين الطرفين.

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في المقابل، أفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر منصة (إكس)، بأن سعود عبد الحميد يحظى بتقدير كبير من جانب النادي، ما يعني أن ظهير الهلال سيكون محور اهتمام أوروبي كبير، خاصة بعدما ساهم في الموسم التاريخي لكتيبة المدير الفني جورج جيسوس، بالتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي (بلا هزيمة) وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، كما سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

وتستعد وزارة الرياضة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لتطبيق استراتيجية جديدة للاعب السعودي، تستهدف احتراف نجوم المنتخب السعودي الأولمبي البارزين ومنتخب الشباب، في الفترة المُقبلة.