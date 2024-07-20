روماريو: لن تفوز البرازيل بكأس العالم في غياب نيمار

النجم التاريخي يبرز دور نيمار مع السيلساو

يرى النجم البرازيلي السابق روماريو دي سوزا، أن منتخب البرازيل لن ينجح في تحقيق بطولات كبرى بالجيل الحالي في غياب النجم نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف الهلال السعودي.

وودع منتخب البرازيل بطولة كوبا أمريكا الأخيرة والخسارة أمام أوروجواي بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة، التي توج بلقبها منتخب الأرجنتين، بينما كان نيمار يتابع الفريق من المدرجات بسبب غيابه للإصابة.

وقال روماريو في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات الرياضية: "في تاريخ البرازيل دائمًا يكون المنتخب البطل معتمدًا على نجم كبير، في كأس العالم 1970 كان لدينا بيليه، في 1994 كنت حاضرًا، وفي 2002 لعب رونالدو دور البطل، لذلك لو لم يكن نيمار موجودًا لن تفوز البرازيل بكأس العالم".

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وأضاف: "الأمر واضح للجميع بمنتهى البساطة، طالما أنهم لا يدرك المدرب والجمهور أن نيمار هو من يصنع الفارق لمنتخب البرازيل، سيتواصل الفشل".ويغيب نيمار عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، عندما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويملك نيمار سجلًا مميزًا مع منتخب البرازيل حيث يعد الهداف التاريخي برصيد 79 هدفًا، لكن لعنة الإصابات حرمته من المشاركة في عدد من المباريات مع السليساو.