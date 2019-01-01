روسي ودزوبا آخر المرشحين لتعويض سانشيز في إنتر

سانشيز خارج الحسابات حتى نهاية العام

هيثم محمد تويتر

كشفت تقارير عن آخر المرشحين لتعويض التشيلي أليكسيس سانشيز في إنتر بعد تأكيد غيابه لثلاثة شهور مقبلة بعد خضوعه للجراحة.

وأوضحت الصحف في وقت سابق أن قائمة المرشحين تضم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، ولاعب الفريق السابق كايتا بالدي.

وأضاف "إل جيورنالي" أن مهاجم زينيت أرتيم دزوبا هو آخر الأسماء التي جذبت أنظار النيراتزوري بسبب ملائمته لأسلوب لعب إنتر.

وأوضحت الصحيفة أن وضعية زينيت المالية قد تسهل ضم دزوبا في يناير بسبب محاولات النادي الروسي مواكبة قواعد اللعب النظيف.

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اسم آخر ذكرته الصحيفة هو الإيطالي جيوسيبي روسي، والذي انضم لتدريبات فياريال، نادي القديم، مؤخراً، ولكنه بلا نادي منذ قرابة العام.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام ساسولو ضمن لقاءات الدوري الإيطالي لحساب الجولة الثامنة.