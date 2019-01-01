إبراهيموفيتش مرشح لتعويض سانشيز في إنتر

سانشيز يبتعد لثلاثة أشهر

هيثم محمد تويتر

تحدثت تقارير إيطالية عن عدد من المرشحين لتعويض إصابة التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر، وعلى رأسهم لاعب الفريق السابق وجالاكسي الحالي زلاتان إبراهيموفيتش.

سانشيز خضع الأربعاء لعملية جراحية على مستوى أوتار الكاحل لعلاج الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي لبلاده أمام كولومبيا، ويتوقع غيابه لقرابة ثلاثة أشهر.

"لاجازيتا" ذكرت أن هناك ثلاثة نجوم مرشحين لتعويض سانشيز، الأول هو عودة كايتا بالدي مجدداً على سبيل الإعارة من موناكو مثل العام الماضي الذي قضاه مع النيراتزوري.

ثاني المرشحين هو لاعب إنتر السابق إبراهيموفيتش، والذي لعب معه ما بين 2006 و2009، وينتهي عقده الحالي مع جالاكسي بنهاية العام، وتشير التقارير لاتصالات بين مسؤولي الفريق ووكيله مينو رايولا.

أما ثالث المرشحين فهو مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش، والذي أشارت التقارير في إيطاليا وإنجلترا أنه على أعتاب الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

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وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة أن إنتر لن يسمح لمهاجمه الشاب سيباستيانو إسبوسيتو بالالتحاق بإيطاليا في مونديال تحت 17 عاماً، وسيبقى لسد النقص في الهجوم.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام ساسولو ضمن الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.