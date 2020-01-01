روسيا تعرض استضافة بطولة يورو 2020

رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 أليكسي سوكورين يعرض استضافة بلاده لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

كشف أليكسي سوكورين رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا عن استعداد بلاده لتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سوكورين وأكد خلالها أن بلاده مستعدة لتنظيم البطولة لكن بعد تحديد كافة الأمور التنظيمية الخاصة بها.

وقال سوكورين: "بكل تأكيد نحن على استعداد لتنظيم البطولة، لكن يجب أولًا أن نناقش شكل البطولة وكم مباراة سيتم لعبها فيها، وكل تلك الأمور".

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وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري تشيرنشينكو: "سنرى ما الذي سيقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أي شيء، لكننا في روسيا نملك الخبرة لتنظيم مثل تلك الأحداث الكبرى".

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وأردف وزير الرياضي أوليج ماتيتسين عن الأمر: "نحن على استعداد لاتخاذ كل المعايير اللازمة من أجل سلامة المشاركين".

ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الحالي فكرة تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية للشتاء القادم أو لعام 2021.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يجتمع الثلاثاء إلكترونيًا لبحث مصير البطولة ومصير الدوريات الأوروبية، والسيناريو الأقرب يشير إلى تأجيل اليورو واستكمال الدوريات.