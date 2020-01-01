رئيس الاتحاد الإيطالي يطالب بتأجيل يورو 2020 ومنح الأولوية للدوريات

ننهي موسمنا ثم نرى ما سيحدث لليورو..

طالب جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، بأن يتم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لتقام في موعد آخر غير يونيو المقبل في سبيل إنهاء الدوريات خلال الصيف بعد تفشي فيروس كورونا.

كل الدوريات الأوروبية تم إيقافها مع عدم وضوح رؤية متى ستعود في ظل تسارع فيروس كورونا حول العالم، ومن المقرر أن يُعقد يوم الثلاثاء اجتماعًا للاتحاد الأوروبي يتم الوصول فيه لحل بخصوص إقامة اليورو في موعده أو تأجيله.

جرافينا في تصريحات للصحافة قال "لم يتوقع أحد على الإطلاق أن نمر بحالة طارئة مثل هذه. حاولت العمل مع جميع الأطراف، لم يكن الأمر سهلًا. تولى الاتحاد مسؤولية الجمع بين الجميع للوصول إلى حل موثوق، أظهرت الكرة الإيطالية نضجها وإحساسها بالمسؤولية الجماعية.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "نحن في انتظار قمة الاتحاد الأوروبي والاقتراح الذي سيقدمه الرئيس أليكسندر سيفيرين، كُنّا في إيطاليا أول من اقترح إعادة النظر في التقويم الدولي.".

"بالنظر إلى مدى تقدمنا في المواسم المختلفة، يجب أن تكون الأولوية هي لإنهاء مسابقات الأندية سواءً في الدوري المحلي أو بطولة الكأس."

في الوقت نفسه، فقد رفضت الأندية الإيطالية فكرة استكمال الموسم بنظام دورات تحديد البطل والصاعدين والهابطين، ولكن جرافينا حذر أن الأمر ليس لهم وحدهم ومن الممكن اتخاذ قرار مختلف عن إرادتهم.

"كانت فكرة التصفيات فكرة مفيدة للغاية إذا تبقى لنا وقت قليل جدًا للعب المباريات. يعتمد عدد الفرق المشاركة على الصيغة، لكن من المؤكد أنه سيكون حدثًا مثيرًا للغاية ونهاية ساخنة للموسم."

جرافينا أتم حديثه قائلًا "هدفنا الأول هو اختتام الموسم الكروي في إيطاليا كما هو مخطط له، وإذا لم يحدث ذلك، فقد طرحنا على رابطة الأندية ثلاثة خيارات بديلة، ولكننا في نهاية المطاف نحن من سنتخذ القرار.".

يذكر أن التقارير الواردة من الصحف الإنجليزية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيقرر تأجيل يورو 2020 ليصبح في ديسمبر بدلًا من يونيو، بينما قالت تقارير إيطالية أن السيري آ سيتم استئنافه في مايو المقبل.