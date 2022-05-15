روديجر: العقوبات لم تكن سبب رحيلي إلى ريال مدريد

أكد المدافع الألماني أنطونيو روديجر، أن العقوبات التي فرضت على تشيلسي الفترة الأخيرة، لم تكن سببًا في عدم تجديد عقده مع النادي.

وتعرض تشيلسي لهزة خلال الأسابيع الماضية، بعد رحيل رومان أبراموفيتش مالك النادي، مع فرض بعض العقوبات على البلوز، بسبب العلاقة التي تربط رجل الأعمال الشهير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار التأثير الذي شهدته كرة القدم بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا.

ووسط كل هذه الأزمات، تعرض الفريق الإنجليزي لضربة قوية، برفض روديجر لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم، واقترابه من التوقيع لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية بعد خسارة فريقه لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول عن سبب رحيله إلى ريال مدريد:"لا أريد الخوض بشكل عميق في هذه الأمور، كانت هناك فرصة للبقاء ولكن العقوبات لم تكن سببًا في رحيلي".

وأضاف:"عشت خمس سنوات هنا ومرت بعض لحظات الصعود والهبوط كالمعتاد، كان هناك العديد من الأشياء الإيجابية، لذلك أشعر بالإحباط بعد خسارة كأس الاتحاد، لأنني أردت نهاية مختلفة لمسيرتي هنا".

Out of context Rudiger 😅 pic.twitter.com/kl8EueRQfi — ESPN UK (@ESPNUK) May 14, 2022

وتابع:"العلاقة كانت جيدة من الجانبين بيني وبين تشيلسي، سأظل ممتنًا أنا وعائلتي لهذا النادي، ولد أطفالي هنا وأصبحت رجلًا بهذا المكان، لذلك تشيلسي سيكون شيئًا مميزًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن المدافع الألماني البالغ من العمر 29 سنة، وصل البلوز من روما في 2017 مقابل 35 مليون يورو، وفاز بـ5 ألقاب مع الفريق اللندني وهم دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعتبر الأمور ممهدة حاليًا نحو ارتداء اللاعب لقميص ريال مدريد، حيث أشارت الصحف الإسبانية والإنجليزية، إلى توقيع روديجر مع فريقه الجديد حتى 2026.

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