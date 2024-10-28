صحفي مدريدي: رودري لم يفز بالكرة الذهبية.. بل كارهي ريال مدريد!

كثيرون يشعرون بالصدمة بعد تسريب نبأ خسارة فينيسيوس!

تتواصل ردود الفعل الصادمة عقب أنباء خسارة البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، للكرة الذهبية بعدما كان المرشح الأقوى لحصدها طوال الفترة الماضية.

فيني كان يجهز نفسه للوصول لباريس اليوم الإثنين، للتتويج بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2024 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" إلا أنه بحسب صحيفة "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو"، وصلت أنباء لناديه بتفضيل الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عليه.

تلك الأنباء أحدثت صدًا واسعًا في الوسط الرياضي العالمي، حتى قرر ريال مدريد والبرازيلي وكافة منسوبي الملكي مقاطعة الحفل، زاعمين أن هناك مؤامرة حرمت فيني من الجائزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد من تفاعلوا مع تلك الأنباء؛ الصحفي المدريدي بشبكة "ريليفو" رودرا، والذي أوضح أن رودري لم يفز بالكرة الذهبية، إنما من حصدها بالفعل هم كافة كارهي ريال مدريد، في إسقاط على احتفالات منافسي الميرينجي بخسارة لاعبه وكذلك على الصحفيين الذين استبعدوا فيني خلال تصويتهم على الفائز.

وكتب رودرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الكرة الذهبية لم يفز بها رودري، إنما كارهي مدريد هم من فازوا، مبروك".

يذكر أن فيني كان أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة نظير قيادته لريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما رودري فقد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.