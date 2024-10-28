مفاجأة | فينيسيوس جونيور يخسر "الكرة الذهبية" .. وريال مدريد يرد بقرار عاجل!

قنبلة الموسم غير المتوقعة..

في مفاجأة من العيار الثقيل وعلى عكس كل التوقعات؛ يبدو أن الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، قد خسر جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024.

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، كان أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لإذاعة "راديو مونت كارلو" وصحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، وصلت معلومات إلى نادي ريال مدريد، بأن الساحر البرازيلي لن يتوّج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت الإذاعة الفرنسية والصحيفة الشهيرة، عن أن النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ هو الذي سيحصل على الجائزة، في الحفل الذي سيُقام مساء اليوم.

رودري لعب دورًا مهمًا في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024؛ قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، رفض فينيسيوس السفر إلى العاصمة الفرنسية "باريس"؛ بعد علمه بعدم حصوله على جائزة "الكرة الذهبية" للعام الحالي.

رومانو أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن بعثة ريال مدريد قررت مقاطعة الحفل بـ"الكامل"؛ حيث لن يسافر رئيس النادي فلورنتينو بيريز أو المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوني، إلى العاصمة الفرنسية.

أيضًا.. الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، والمرشح هو الآخر لجائزة "الكرة الذهبية" 2024، قرر عدم السفر إلى باريس.

جدير بالذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم، حددت 3 معايير للفوز بالجائزة لهذا العام؛ وهي: المستوى الفردي والشخصية الحاسمة والمبهرة، أداء الفريق والإنجازات، واللعب النظيف.