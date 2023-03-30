رودري بريء.. جماهير مانشستر سيتي تدافع وتدين لاعب آرسنال

جماهير مانشستر سيتي تبريء لاعبها في وجه انتقادات جمهور آرسنال

أثار الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي جدلًا طوال التوقف الدولي بين جماهير ناديه وجماهير نادي آرسنال؛ فما بين اتهام جماهير المدفعجية بتعمده إصابة قائدهم إلى اتهام جديد اتضح أنه بريء منه.

وهاجمت جماهير أرسنال رودري بعد تدخل عنيف مع قائدهم مارتن أوديجارد خلال مباراة إسبانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024، متهمينه بتعمد إصابة لاعبهم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مباراة إسبانيا الثانية جمعتها بإسكتلندا التي ينشط لاعبها كيران تيرني في صفوف آرسنال والذي خرج مصابًا بعد كرة مشتركة مع لاعب السيتي.

انتقادات جماهير المدفعجية جعلت جماهير السيتي تبحث عن الواقعة الثانية وتنشر فيديو يُدين لاعب آرسنال الذي ارتكب هو الخطأ من البداية على رودري البريء.

ويتصدر آرسنال قبل نهاية الدوري الإنجليزي بعشر جولات جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن السيتي حامل اللقب والذي لعب لقاء أقل.