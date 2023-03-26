جماهير آرسنال تتهم لاعب مانشستر سيتي بمحاولة إنهاء موسم قائدهم خلال مباراة بلديهما

امتد صخب صراع صدارة الدوري الإنجليزي إلى التوقف الدولي؛ منافسة آرسنال ومانشستر سيتي على الصدارة كانت سببًا في اتهام جماهير آرسنال للاعب مانشستر سيتي، الإسباني رودري، بمحاولة التسبب في إصابة لاعب آرسنال، النرويجي مارتن أوديجارد.

وتغلبت إسبانيا على النرويج 3-0، أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وهاجمت جماهير آرسنال لاعب السيتي، رودري، واتهمته بمحاولة إنهاء موسم أوديجارد قائد آرسنال والذي يعد من أهم العناصر المؤثرة في أداء المدفعجية هذا الموسم، بعد تدخله القوي مع قائدهم الذي استحق ركلة جزاء.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن السيتي حامل اللقب والذي لعب لقاء أقل.

يعتقد أوديجارد أيضًا استحقاقه لركلة جزاء نظرًا لتعمد خصمه التدخل على قدمه اليمنى لكنه رفض قول المزيد لقناة TV2 Sport "متأكد من معاقبتي لو تحدثت بالمزيد، من الأفضل ألا أقول أي شيء عن التحكيم".